Евродепутат: Каллас не может выбрать переговорщика из-за мечты о поражении РФ
Глава евродипломатии Кая Каллас не сможет подобрать приемлемого для России переговорщика, поскольку сама рассчитывает не на компромисс, а на военное поражение Москвы. Такое мнение высказал депутат Европарламента Иван Давид интервью газете Parlamentní listy.
По его словам, в ЕС сейчас фактически не ищут вариант мира через договорённости. Вместо этого, считает евродепутат, там говорят о «справедливом» мире, подразумевая под ним капитуляцию России и принятие Москвой условий как побеждённой стороной.
Давид отметил, что при таком подходе найти фигуру, которая могла бы вести диалог с Россией, крайне сложно. По его оценке, переговорщик, пришедший с предложением фактической капитуляции, едва ли будет воспринят Москвой как подходящий партнёр.
Ранее сообщалось, что Каллас отвергла кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. При этом Politico писала, что среди возможных европейских переговорщиков назывались Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги. Позднее представитель Драги назвал такие сообщения журналистскими домыслами.
Владимир Путин ранее говорил, что лично для него предпочтительным собеседником от Европы был бы Шрёдер. Однако российский лидер подчеркнул, что европейцы должны сами выбрать человека, которому доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России.
