Меркель заявила, что переговоры с Россией должны вести действующие лидеры

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что переговоры с Россией должны вести политики, которые сейчас находятся у власти и несут прямую ответственность за принимаемые решения. Об этом она сказала на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

Меркель напомнила о минских переговорах и пояснила, что тогда диалог с президентом РФ Владимиром Путиным был возможен именно потому, что его участники обладали реальной политической властью и возглавляли правительства своих стран.

По словам экс-канцлера, ей бы не пришло в голову отправлять в Минск посредника вместо себя, чтобы тот говорил с российским президентом от её имени. Ключевую роль, как считает Меркель, должны играть не бывшие лидеры, а те, кто сегодня занимает официальные посты.

Ранее Politico писала, что Меркель называли среди возможных европейских переговорщиков в потенциальных контактах с Москвой. В этом же ряду упоминались президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги.

При этом Владимир Путин 9 мая, отвечая на вопрос о возможном собеседнике от Европы, заявил, что лично ему предпочтительнее был бы бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Однако российский лидер подчеркнул, что выбор остаётся за европейцами: это должен быть политик, которому они доверяют и который не успел наговорить гадостей в адрес России.