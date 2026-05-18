18 мая, 10:14

«Отказ, которого не заметили»: В Совфеде высмеяли попытку Каллас «сохранить лицо»

Сенатор Джабаров: Каллас пытается сохранить лицо после провала с кандидатурой

В Совете Федерации назвали «хорошей новостью» отказ бывшей главы дипломатии ЕС Каи Каллас от роли переговорщика с Россией. Сенаторы Григорий Карасин и Владимир Джабаров в комментарии для Life.ru объяснили, почему в Москве не воспринимают её кандидатуру и как Каллас пыталась «сохранить лицо».

То, что Кая Каллас заявила, что она не будет переговорщиком по украинской проблеме с российской стороной, это очень хорошая новость для всех здравомыслящих людей не только в России и Европе, но и во всём мире.

Григорий Карасин

Сенатор, член Совета Федерации

Джабаров высказался более жёстко, предположив, что заявление Каллас — попытка «сохранить лицо» после того, как она поняла, что российская сторона не примет её кандидатуру.

Она сама запустила эту информацию, что её можно рассматривать в качестве кандидата. Но поскольку она поняла, какая реакция у России на неё, что она неприемлема ни с каких позиций, она решила опередить события... Понимая, что получит в ответ «нет», опередила нас и сказала: «Я не собиралась, я не хочу». Она сама себя пыталась дезавуировать. Мы даже не заметили её высказывания.

Владимир Джабаров

Сенатор, член Совета Федерации

Сенаторы также напомнили, что президент России Владимир Путин ранее заявлял о недопустимости участия в переговорах лиц, которые позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес России.

Ранее Каллас не исключила возможности своего участия в качестве представителя ЕС на будущих переговорах с Россией. Однако позже она дала заднюю и заявила, что не намерена брать на себя такую роль.

Ольга Годуненко
