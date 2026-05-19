Небензя назвал насмешкой идею о посредничестве Каллас в переговорах по Украине
Кая Каллас.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что разговоры о возможном посредничестве верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас в переговорах между Россией и Украиной можно расценивать только как насмешку. Свои слова дипломат сказал на заседании Совета Безопасности Всемирной организации по украинской тематике.
Российский постпред Небензя заявил, что в Лондоне и Брюсселе поставлена лишь одна задача — затянуть конфликт с Украиной как можно дольше и нанести России максимальный ущерб.
«Никакого плана «Б» у европейцев нет, а разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя», — сказал Небензя.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Европа усиливает давление на Россию, чтобы начать переговоры; Украина может рассчитывать на неизменную поддержку ЕС, а сам Евросоюз готов к диалогу за одним столом с Киевом, Москвой и Вашингтоном.
