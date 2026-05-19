19 мая, 16:27

Небензя назвал насмешкой идею о посредничестве Каллас в переговорах по Украине

Кая Каллас. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что разговоры о возможном посредничестве верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас в переговорах между Россией и Украиной можно расценивать только как насмешку. Свои слова дипломат сказал на заседании Совета Безопасности Всемирной организации по украинской тематике.

Российский постпред Небензя заявил, что в Лондоне и Брюсселе поставлена лишь одна задача — затянуть конфликт с Украиной как можно дольше и нанести России максимальный ущерб.

«Никакого плана «Б» у европейцев нет, а разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя», — сказал Небензя.

«Хотели бы переговоров — назначили бы время»: Почему Европа затягивает диалог по Украине
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Европа усиливает давление на Россию, чтобы начать переговоры; Украина может рассчитывать на неизменную поддержку ЕС, а сам Евросоюз готов к диалогу за одним столом с Киевом, Москвой и Вашингтоном.

Анастасия Никонорова
