Небензя назвал насмешкой идею о посредничестве Каллас в переговорах по Украине

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что разговоры о возможном посредничестве верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас в переговорах между Россией и Украиной можно расценивать только как насмешку. Свои слова дипломат сказал на заседании Совета Безопасности Всемирной организации по украинской тематике.

Российский постпред Небензя заявил, что в Лондоне и Брюсселе поставлена лишь одна задача — затянуть конфликт с Украиной как можно дольше и нанести России максимальный ущерб.

«Никакого плана «Б» у европейцев нет, а разговор о том, что Кая Каллас может стать посредником в переговорах России и Украины, кроме как насмешкой назвать нельзя», — сказал Небензя.