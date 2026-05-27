27 мая, 15:46

«Только начали созревать»: Песков назвал позитивным внезапное желание Европы поговорить

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

В Кремле позитивно оценивают понимание европейскими странами того, что рано или поздно им придётся вести переговоры с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии газете «Известия».

«Что позитивно, они говорят о том, что нужен кто-то, кто будет вести переговоры. Они сами понимают, что со временем надо будет вести переговоры, но до каких-то конкретных шагов это не доходило», — отметил представитель Кремля.

При этом спикер подчеркнул, что сам процесс переговоров с Евросоюзом пока не стартовал. Вместе с тем динамика развития событий высокая. В Кремле тем временем наблюдают за паузой, возникшей в процессе украинского урегулирования.

Говоря о будущей архитектуре Европы, Песков заявил, что её придётся обсуждать, и делать это без участия европейцев невозможно. Россия открыта к диалогу, и президент Владимир Путин готов к переговорам, однако европейцы «только сейчас начинают созревать».

Пока же, по словам представителя Кремля, обсуждения переговоров — это «квазисхоластика», а реальные действия направлены на то, чтобы побуждать киевский режим воевать и ни с кем не договариваться.

Ранее сообщалось, что в ЕС продолжают обсуждать, кто мог бы представлять европейцев на возможных переговорах с Россией. Издание Politico сообщает, что в обновлённый перечень кандидатов вошли три человека. Это председатель Европейского совета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинистё и Жан-Клод Юнкер (экс-глава Еврокомиссии).

Александра Мышляева
