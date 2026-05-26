Названы новые кандидаты ЕС на роль переговорщика с Россией
Politico: ЕС может выбрать Кошту, Ниинисте или Юнкера переговорщиком с Россией
В Евросоюзе продолжают обсуждать, кто мог бы представлять европейскую сторону на возможных переговорах с Россией. Имена кандидатов узнало Politico.
По данным издания, единого решения пока нет: страны ЕС не могут согласовать общую кандидатуру. Ранее среди возможных фигур назывались бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.
Теперь список возможных участников расширился. Politico пишет, что в обсуждении фигурируют председатель Европейского совета Антониу Кошта, бывший президент Финляндии Саули Ниинистё и экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
При этом внутри ЕС сохраняются разногласия. По данным Politico, часть сторонников Украины опасается, что назначение отдельного европейского переговорщика может ослабить санкционное давление на Москву. Скептически к такой идее, как отмечает издание, относится и глава евродипломатии Кая Каллас.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не выступал с инициативой назначить посредником бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Тема возникла во время общения с журналистами, которые сами спросили президента о предпочтительной кандидатуре переговорщика от ЕС.
