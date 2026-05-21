Песков заявил, что Путин не предлагал инициативно Шрёдера в качестве посредника

Президент РФ Владимир Путин не выступал с инициативой назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера посредником на переговорах с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, тема Шрёдера возникла во время общения Путина с журналистами, которые сами спросили президента о предпочтительной кандидатуре.