Степашин: Шрёдера не выберут переговорщиком из-за работы с Россией

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает, что Европа не поддержит кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на роль своего представителя в переговорах с РФ. Причина – его многолетняя работа с Москвой.

«Предложение в качестве переговорщика Герхарда Шрёдера для Европы не совсем приемлемо с учётом его отношения к России и того, что он много лет с нами здесь работал. Поэтому, конечно, я не думаю, что они согласятся на Шрёдера как первое лицо», – заявил Степашин в интервью РИА «Новости».

Степашин уверен, что можно подобрать другие кандидатуры из числа известных европейских политиков, настроенных на конструктивный диалог, а не на давление на Россию с позиции силы.

«Например, финский президент Александр Стубб и остальные, на мой взгляд, не подходят. В том числе и Ангела Меркель, которая заявила, что Минские соглашения, когда они подписывали, это была уловка для того, чтобы перевооружить Украину. Как с ней вести переговоры после этого, я не знаю», – заключил бывший премьер-министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не выступал с инициативой назначить Шрёдера посредником. Тема возникла во время общения с журналистами, которые сами спросили президента о предпочтительной кандидатуре. Сам Путин инициативно Шрёдера не предлагал, пояснил Песков.