25 мая, 11:32

Дипломатическая ловушка: В СФ отказали русофобам вроде Стубба в праве быть переговорщиками с РФ

Сенатор Джабаров: Стубб не может быть переговорщиком по Украине из-за русофобии

Александр Стубб. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Президент Финляндии Александр Стубб не может быть посредником в переговорах между Россией и Европой из-за своей русофобии. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров. Зампред Совфеда по международным делам напомнил, что он неоднократно выступал с русофобскими речами, пропитанными реваншизмом по поводу утраченных республикой территорий.

«На мой взгляд, Стубб, после всего сказанного и сделанного, не имеет права даже заикаться о том, что он готов к диалогу с Россией... Он не станет думать о том, как Брюсселю и Москве наладить прочный и стабильный мир, ведь финский лидер представляет когорту наиболее недружественных по отношению к нашей стране людей», — сказал сенатор в беседе с газетой «Взгляд». По мнению Джабарова, подобные заведомо неприемлемые лица выдвигаются в качестве переговорщиков с одной целью — чтобы загнать Москву в дипломатическую ловушку.

Стубб выступил против возобновления работы КПП на границе с Россией
Напомним, по данным финского издания Helsingin Sanomat, именно Александр Стубб может сыграть ключевую роль в возможных переговорах между Европой и Россией. Его имя часто фигурирует в вопросе о том, кто именно будет представлять интересы ЕС.

Матвей Константинов
