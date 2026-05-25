Президент Финляндии Александр Стубб не может быть посредником в переговорах между Россией и Европой из-за своей русофобии. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров. Зампред Совфеда по международным делам напомнил, что он неоднократно выступал с русофобскими речами, пропитанными реваншизмом по поводу утраченных республикой территорий.

«На мой взгляд, Стубб, после всего сказанного и сделанного, не имеет права даже заикаться о том, что он готов к диалогу с Россией... Он не станет думать о том, как Брюсселю и Москве наладить прочный и стабильный мир, ведь финский лидер представляет когорту наиболее недружественных по отношению к нашей стране людей», — сказал сенатор в беседе с газетой «Взгляд». По мнению Джабарова, подобные заведомо неприемлемые лица выдвигаются в качестве переговорщиков с одной целью — чтобы загнать Москву в дипломатическую ловушку.

Напомним, по данным финского издания Helsingin Sanomat, именно Александр Стубб может сыграть ключевую роль в возможных переговорах между Европой и Россией. Его имя часто фигурирует в вопросе о том, кто именно будет представлять интересы ЕС.