24 мая, 12:52

HS: Стубб может стать ключевым переговорщиком от Европы в диалоге с Москвой

В Финляндии считают, что президент страны Александр Стубб может сыграть важную роль в возможных переговорах с Россией. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

По данным газеты, в Европе обсуждается подготовка к политическим контактам высокого уровня с Россией по вопросу прекращения конфликта на Украине.

«Имя президента Александра Стубба часто фигурирует в спекуляциях относительно того, кого Европа ищет для возможных мирных переговоров», — пишет издание.

При этом подчёркивается, что речь пока идёт лишь о предварительных обсуждениях, а подготовка к возможным переговорам находится на ранней стадии.

Словесный хвост: Финские элиты хотят дружить с РФ, но Стубб всё испортил своей болтовнёй

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама будет решать, кто будет представлять её на возможных переговорах с Россией. За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин предлагал кандидатуру бывшего главы немецкого федерального правительства Герхарда Шрёдера, однако Берлин от такой идеи отказался.

Полина Никифорова
