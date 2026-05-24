HS: Стубб может стать ключевым переговорщиком от Европы в диалоге с Москвой
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
В Финляндии считают, что президент страны Александр Стубб может сыграть важную роль в возможных переговорах с Россией. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.
По данным газеты, в Европе обсуждается подготовка к политическим контактам высокого уровня с Россией по вопросу прекращения конфликта на Украине.
«Имя президента Александра Стубба часто фигурирует в спекуляциях относительно того, кого Европа ищет для возможных мирных переговоров», — пишет издание.
При этом подчёркивается, что речь пока идёт лишь о предварительных обсуждениях, а подготовка к возможным переговорам находится на ранней стадии.
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама будет решать, кто будет представлять её на возможных переговорах с Россией. За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин предлагал кандидатуру бывшего главы немецкого федерального правительства Герхарда Шрёдера, однако Берлин от такой идеи отказался.
