HS: Стубб может стать ключевым переговорщиком от Европы в диалоге с Москвой

В Финляндии считают, что президент страны Александр Стубб может сыграть важную роль в возможных переговорах с Россией. Об этом пишет издание Helsingin Sanomat со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

По данным газеты, в Европе обсуждается подготовка к политическим контактам высокого уровня с Россией по вопросу прекращения конфликта на Украине.

«Имя президента Александра Стубба часто фигурирует в спекуляциях относительно того, кого Европа ищет для возможных мирных переговоров», — пишет издание.

При этом подчёркивается, что речь пока идёт лишь о предварительных обсуждениях, а подготовка к возможным переговорам находится на ранней стадии.