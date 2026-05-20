Словесный хвост: Финские элиты хотят дружить с РФ, но Стубб всё испортил своей болтовнёй
Политолог Журавлёв: Военные элиты Финляндии тянутся к России
Обложка © ТАСС / Bernd von Jutrczenka
В Финляндии всегда существовала большая прослойка элитариев (особенно в военной среде), которая считала полезным сохранять хорошие отношения с Россией. В какой-то момент им не давали говорить, а теперь, вероятно, дали. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
Вряд ли президент Александр Стубб выражает их мнение (он наговорил много разного), но, возможно, он вынужден его учитывать. Его слова могут быть и искренней позицией, и отвлекающим манёвром.
Стубб потенциально мог бы стать переговорщиком с Россией, но он уже успел наговорить очень много — лучше подошёл бы политик без такого «хвоста». Однако на «безрыбье» Стубб мог бы подойти, в отличие от Урсулы фон дер Ляйен.
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа сама будет решать, кто будет представлять её на возможных переговорах с Россией. За несколько дней до этого президент РФ Владимир Путин предлагал кандидатуру бывшего главы немецкого федерального правительства Герхарда Шрёдера, однако Берлин от такой идеи отказался.
