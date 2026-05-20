В Финляндии всегда существовала большая прослойка элитариев (особенно в военной среде), которая считала полезным сохранять хорошие отношения с Россией. В какой-то момент им не давали говорить, а теперь, вероятно, дали. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Вряд ли президент Александр Стубб выражает их мнение (он наговорил много разного), но, возможно, он вынужден его учитывать. Его слова могут быть и искренней позицией, и отвлекающим манёвром.

Стубб потенциально мог бы стать переговорщиком с Россией, но он уже успел наговорить очень много — лучше подошёл бы политик без такого «хвоста». Однако на «безрыбье» Стубб мог бы подойти, в отличие от Урсулы фон дер Ляйен.