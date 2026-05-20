Европа рассматривает Меркель, Драги, Стубба и Ниинистё на роль переговорщика с Россией

Главы МИД стран Евросоюза на предстоящей встрече обсудят возможные кандидатуры на роль переговорщиков с Россией. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, она состоится на Кипре на следующей неделе.

«Министры иностранных дел обсудят достоинства потенциальных кандидатов», — говорится в публикации. Среди кандидатов называются экс-премьер Италии Марио Драги, бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и его предшественник Саули Ниинистё.

Кроме того, стороны планируют обсудить будущие отношения Европы с Россией, включая так называемые «красные линии» в контексте возможного урегулирования конфликта на Украине, а также предварительные условия для начала переговоров с Москвой. Как отмечает Financial Times, администрация президента США Дональда Трампа уже уведомила европейских партнёров, что не возражает против ведения Европой переговоров с Россией.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Европа усиливает давление на Россию, чтобы начать переговоры; Украина может рассчитывать на неизменную поддержку ЕС, а сам Евросоюз готов к диалогу за одним столом с Киевом, Москвой и Вашингтоном. По словам Мерца, Россия должна принять необходимость вести переговоры.