Президент Финляндии Александр Стубб высказался против открытия границы с Россией. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на интервью с ним.

«Стубб заявляет, что граница откроется, когда будет уверенность, что Россия не будет использовать мигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии», — говорится в публикации.

При этом финский лидер не привёл доказательств того, что Москва якобы направляет мигрантов или беженцев в Финляндию.

Ранее Life.ru писал, что финские элиты хотят дружить с РФ, но Стубб всё испортил своей болтовнёй. Стубб потенциально мог бы стать переговорщиком с Россией, но он уже успел наговорить очень много — лучше подошёл бы политик без такого «хвоста». Однако на «безрыбье» Стубб мог бы подойти, в отличие от Урсулы фон дер Ляйен.