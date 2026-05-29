«Среднее между Наполеоном и Гитлером»: В РФ оценили условия Каллас для диалога с РФ

Выдвинутые главой евродипломатии Каей Каллас условия для возобновления диалога с Россией не являются консолидированной позицией всего Евросоюза. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей выразил исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, доктор экономических наук Николай Межевич.

Эксперт охарактеризовал заявления главы евродипломатии как нечто среднее: это и не единый курс Брюсселя, и не сугубо личная точка зрения.

«Да и сама она позиционирует себя в качестве некоего среднего между Наполеоном и Гитлером. Один ждал на холме ключи от Москвы, другой – говорил, что возьмёт Москву без всяких ключей», — сказал экономист.

Межевич считает, что Каллас не способна представить формат, где не было бы ни первого, ни второго варианта. Её позиция давно воспринимается в Европе как радикальная, и именно своей бескомпромиссностью она устраивает многих.

По словам Межевича, Каллас транслирует взгляды «европейских ястребов», к числу которых он отнёс прежде всего Эстонию, Латвию и Литву. При этом, как отметил экономист, Финляндия и Польша в этой иерархии стоят особняком — «возможны варианты».

Ранее Кая Каллас объявила, что Евросоюз намерен включить в будущую переговорную повестку по Украине пункт об ограничении военного потенциала России. Дипломат заявила, что Брюссель планирует добиваться ухода российских войск не только из Приднестровья, но и из Южной Осетии и Абхазии, то есть с территорий Молдавии и Грузии.