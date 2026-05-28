28 мая, 17:48

«Делом доказать»: Грузия ответила Каллас на призыв вывести российские базы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Председатель грузинского правительства Ираклий Кобахидзе обратился к главе европейской дипломатии Кае Каллас с призывом подкрепить её слова о выводе российских военных баз из Грузии и Молдавии реальными действиями в защиту национальных интересов Грузии. По его словам, европейская бюрократия должна продемонстрировать свою последовательность и «доказать делом», что её позиция соответствует интересам грузинского народа.

«Не должны быть только заявления по конкретным вопросам. Европейская бюрократия должна быть последовательной», — приводит газета «Взгляд» слова грузинского премьера.

Он также подчеркнул, что в последние годы евробюрократия часто оказывалась в оппозиции к грузинскому народу.

Напомним, Кая Каллас анонсировала намерение ЕС включить в повестку будущих переговоров по Украине требование об ограничении российских вооружённых сил. Выступая на неформальной встрече министров иностранных дел на Кипре, она указала на необходимость зеркального подхода: условия для Москвы должны быть такими же, как те, что она выдвигает Киеву. Помимо этого, Каллас заявила о планах Брюсселя добиваться вывода российских войск из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, то есть с территории Молдавии и Грузии.

Наталья Демьянова
