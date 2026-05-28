Требования, которые ранее выдвинула глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас к России, уже практически никого не интересуют. Об этом в интервью Павлу Зарубину для программы ИС «Вести» рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Это обычные такие уличные высказывания этой дамы...», — сказал он.

Помощник президента охарактеризовал предложения представительницы Евросоюза как привычную риторику, к которой давно потерян всякий интерес. По его словам, едва ли найдётся тот, кто станет воспринимать подобные заявления всерьёз и обращать на них внимание.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала намерение ЕС включить в повестку будущих переговоров по Украине требование об ограничении российских вооружённых сил. Выступая на неформальной встрече министров иностранных дел на Кипре, она указала на необходимость зеркального подхода: условия для Москвы должны быть такими же, как те, что она выдвигает Киеву. Помимо этого, Каллас заявила о планах Брюсселя добиваться вывода российских войск из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, то есть с территории Молдавии и Грузии.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров жёстко раскритиковал инициативу главы дипломатии ЕС Каи Каллас, предложившей ввести для России военные ограничения. Министр назвал эти условия идиотскими.