Лавров назвал идиотскими условия ЕС по переговорам с Россией
Глава российского МИД Сергей Лавров крайне резко отреагировал на очередную инициативу представительницы Евросоюза. Речь идёт о требовании Каи Каллас ввести для России военные ограничения.
«Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», — заявил министр в интервью «Известиям».
Напомним, Евросоюз собирается выдвинуть требование об ограничении российских вооружённых сил при старте диалога по Украине. Помимо этого, Каллас заявила, что Брюссель будет настаивать на «выводе российских войск из Молдавии и Грузии». Речь в данном контексте идёт о территории Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
