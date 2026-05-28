Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о намерении Евросоюза требовать от России военных ограничений в случае начала переговоров по украинскому урегулированию. Свою позицию она изложила в личном телеграм-канале.

«Напомнило строчку «тихо сам с собою я веду беседу», — лаконично написала она.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС намерен потребовать от России ограничения её вооружённых сил при старте переговоров по Украине. Выступая перед неформальной встречей глав МИД на Кипре, она подчеркнула необходимость предъявлять Москве зеркальные условия, то есть требовать от России таких же уступок, какие она требует от Украины. Каллас также сообщила, что Брюссель будет настаивать на выводе российских войск из Молдавии и Грузии — речь идёт о территории Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным внезапное желание Европы вести переговоры с Москвой, отметив, что европейцы «только сейчас начинают созревать». Однако, по его словам, сам процесс переговоров пока не стартовал, а обсуждения остаются «квазисхоластикой».