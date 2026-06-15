На Украине растёт недовольство принудительной и бесчеловечной мобилизацией, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя массовые протесты этой ночью в Киеве.

По мнению Мендель, происходящее свидетельствует об усилении общественного напряжения из-за действий территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Она также рассказала, что полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.

Напомним, ночью 15 июня Киев охватили масштабные акции протеста — поводом стали агрессивные действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). Бунт начался с попытки незаконной мобилизации местного жителя, прохожие вступились за мужчину. Ситуация быстро вышла из-под контроля. Словесная перепалка переросла в стычки с правоохранителями.