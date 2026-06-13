«Отпустите ребёнка!» Людоловы из ТЦК караулили призывника у стоматологии, но нарвались на пенсионерку

В Днепропетровске сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) подкараулили очередного «призывника» у входа в частную стоматологическую клинику. За молодого человека вступились очевидцы. Кадры публикуют местные паблики и СМИ.

Военкомы на Украине мобилизуют призывника. Видео © Telegram / Время.ua

«Отпустите ребёнка! Моего брата уже забрали, он непонятно где! Отпустите!» — кричала одна из женщин, нанося удары руками по людям в форме.

На кадрах некоторые военкомы были в балаклавах, тщательно скрывая лица и уворачиваясь от камеры телефона. Потенциальный боец ВСУ крепко вцепился руками в дверную ручку. А военкомов в это времени атаковали пенсионерка и девушка. Чем закончилось задержание, неизвестно. Судя по кадрам, военкомы отступили.

Ранее в Киеве после мобилизации скончался мужчина, которого госпитализировали с переломами и травмой грудной клетки. Перед смертью пострадавший успел сказать, что повреждения ему нанесли сотрудники полиции и ТЦК. Обстоятельства расследует прокуратура Украины.