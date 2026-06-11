В Киеве умер мобилизованный после избиения в ТЦК

В Киеве после мобилизации скончался мужчина, которого госпитализировали с переломами и травмой грудной клетки. Обстоятельства расследует прокуратура, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«В одну из киевских больниц был госпитализирован мужчина с переломами рёбер и травмой грудной клетки. По его словам, повреждения ему нанесли сотрудники полиции и сотрудники ТЦК», — написал Лубинец в своём Telegram-канале.

Родственники погибшего и следствие до сих пор не знают главного — от чего именно наступила смерть и связаны ли полученные травмы с летальным исходом. Отсутствие вскрытия, по мнению омбудсмена, могло помешать установлению истины и сохранению важных доказательств.

Прокуратура уже возбудила два уголовных дела: одно — по факту возможного превышения полномочий сотрудниками военкомата и полиции, второе — из-за возможного ненадлежащего исполнения врачебных обязанностей медработниками.

Ранее Лубинец сообщил, что в помещениях военкоматов погибли как минимум четверо мобилизованных граждан. По словам Лубница, есть случаи, когда после определённых событий люди просто умирают. И прямо в зданиях ТЦК, по его информации, уже зафиксировано четыре таких эпизода.