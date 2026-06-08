Экс-военкома заставили ползать на четвереньках с тапком во рту в одесском СИЗО

Бывшего сотрудника ТЦК в Одесском СИЗО заставили ползать на четвереньках с тапком во рту. Из-за этого начальника изолятора отстранили от должности, сообщили украинские СМИ со ссылкой на Государственную уголовно-исполнительную службу Украины.

Отмечается, что в Одессу направили специальную комиссию из сотрудников центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего.

При этом пользователи в комментариях не проявляют сочувствия к арестанту.

«Не думаю, что его принуждали, он просто привык выполнять приказы»; «А в чём проблема?.. Он выполняет функции, к которым привык... Псина есть псина»; «Да пусть носит. Может, ему это нравится».

Ранее ветеран афганской войны, майор в отставке Руслан Фараон заявил, что его избили сотрудники ТЦК в городе Сарны Ровенской области: мужчину остановили, когда он ехал на велосипеде, увезли в автомобиле. По словам родственницы, бить его начали ещё в машине, а затем продолжили уже в военкомате, после чего он оказался в больнице.