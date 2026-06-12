Бывшего украинского полицейского Ивана Приходько, задержанного за убийство пятилетнего мальчика, призвали в армию. Об этом рассказали российские силовики, передаёт РИА «Новости».

Мужчина отправлен в одну из тыловых частей ВСУ. По информации собеседника агентства, это произошло сегодня.

Подробности резонансного преступления, в котором обвиняют фигуранта, не раскрываются. Известно лишь, что речь идет о гибели маленького ребёнка.

Защитники бывшего стража порядка тем временем пытаются полностью обелить его прошлое. Сообщается, что адвокаты добиваются «чистой биографии» для своего клиента.

По всей видимости, юридические усилия направлены на то, чтобы снять с мобилизованного клеймо уголовного преследования. Детали этой процедуры пока остаются за кадром.