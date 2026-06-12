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12 июня, 18:03

Задержанного за убийство пятилетнего ребёнка экс-полицейского мобилизовали в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Бывшего украинского полицейского Ивана Приходько, задержанного за убийство пятилетнего мальчика, призвали в армию. Об этом рассказали российские силовики, передаёт РИА «Новости».

Мужчина отправлен в одну из тыловых частей ВСУ. По информации собеседника агентства, это произошло сегодня.

Подробности резонансного преступления, в котором обвиняют фигуранта, не раскрываются. Известно лишь, что речь идет о гибели маленького ребёнка.

Защитники бывшего стража порядка тем временем пытаются полностью обелить его прошлое. Сообщается, что адвокаты добиваются «чистой биографии» для своего клиента.

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По всей видимости, юридические усилия направлены на то, чтобы снять с мобилизованного клеймо уголовного преследования. Детали этой процедуры пока остаются за кадром.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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