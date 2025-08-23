«Я жив, здоров»: Сын маньяка Чикатило «воскрес» на Украине

Сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий якобы не был призван в ряды Вооружённых сил Украины из-за наличия хронических заболеваний. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Харьков» со ссылкой на начальника местного территориального центра комплектования Дмитрия Слёту.

Юрий Чикатило опроверг слухи о своей смерти. Видео © Telegram/ Харьков. Главное

Сам Юрий записал видеообращение, в котором утверждает, что обновлял свои данные в военкомате, но не подлежит призыву из-за хронических заболеваний. Мужчина в последнее время проживает в Харьковской области. Сейчас ему 56 лет.

«Это всё фейки пишут про меня! Я жив, здоров, в ВСУ не служил, так как по состоянию здоровья имею хронические заболевания», — заявил сын серийного маньяка.

Напомним, его отец Андрей Чикатило — серийный убийца, совершивший более 50 преступлений в период с 1978 по 1990 год на территории Ростовской области, Адыгеи, Краснодарского края и Узбекистана. В феврале 1994 года он был расстрелян в новочеркасской тюрьме.