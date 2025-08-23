Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 15:48

«Я жив, здоров»: Сын маньяка Чикатило «воскрес» на Украине

Сын маньяка Чикатило опроверг свою гибель и службу в ВСУ

Обложка © ntv

Обложка © ntv

Сын известного серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий якобы не был призван в ряды Вооружённых сил Украины из-за наличия хронических заболеваний. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Харьков» со ссылкой на начальника местного территориального центра комплектования Дмитрия Слёту.

Юрий Чикатило опроверг слухи о своей смерти. Видео © Telegram/ Харьков. Главное

Сам Юрий записал видеообращение, в котором утверждает, что обновлял свои данные в военкомате, но не подлежит призыву из-за хронических заболеваний. Мужчина в последнее время проживает в Харьковской области. Сейчас ему 56 лет.

«Это всё фейки пишут про меня! Я жив, здоров, в ВСУ не служил, так как по состоянию здоровья имею хронические заболевания», — заявил сын серийного маньяка.

Напомним, его отец Андрей Чикатило — серийный убийца, совершивший более 50 преступлений в период с 1978 по 1990 год на территории Ростовской области, Адыгеи, Краснодарского края и Узбекистана. В феврале 1994 года он был расстрелян в новочеркасской тюрьме.

Элитный спецбатальон БПЛА ВСУ сдал населённый пункт в ДНР
Элитный спецбатальон БПЛА ВСУ сдал населённый пункт в ДНР

На днях появилась информация о смерти Юрия Чикатило во время боёв в Харьковской области. Предполагалось, что его группировка попала под массированный артобстрел ВС России. Юрия Чикатило внесли в списки пропавших без вести, а сейчас якобы признали «героически погибшим».

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Андрей Чикатило
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar