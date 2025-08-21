Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 августа, 05:03

Сын самого кровавого маньяка СССР Чикатило убит во время боёв в рядах ВСУ

Маньяк Андрей Чикатило. Обложка © Getty Images / Georges DeKeerle / Contributor

Пропавший без вести сын самого страшного маньяка СССР Андрея Чикатило Юрий погиб во время боёв в рядах ВСУ с Российской армией в Харьковской области. Теперь Украина планирует посмертно наградить отпрыска потрошителя орденом Мужества.

По данным SHOT, сын серийного убийцы Андрея Чикатило 8 месяцев назад пропал без вести, когда воевал в составе артиллерийского подразделения ВСУ. В 20 км от Харькова его группировка попала под массированный артобстрел ВС России. Юрия Чикатило внесли в списки пропавших без вести, а сейчас признали «героически погибшим». Теперь сына кровавого маньяка представят посмертно к ордену «За мужество» II степени.

Юрий Чикатило пошёл в ВСУ в самом начале СВО. После своего последнего срока в России он переехал в Харьков и взял девичью фамилию своей жены, став Мирошниченко. На фронт он уехал из-за проблем с законом — на Украине его разыскивали приставы и МВД из-за больших долгов по алиментам, кредитам и дорожным штрафам. Его отец Андрей Чикатило совершил 53 убийства и был казнён 14 февраля 1994 года.

Андрей Бражников
