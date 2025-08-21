Сын самого кровавого маньяка СССР Чикатило убит во время боёв в рядах ВСУ

Пропавший без вести сын самого страшного маньяка СССР Андрея Чикатило Юрий погиб во время боёв в рядах ВСУ с Российской армией в Харьковской области. Теперь Украина планирует посмертно наградить отпрыска потрошителя орденом Мужества.

По данным SHOT, сын серийного убийцы Андрея Чикатило 8 месяцев назад пропал без вести, когда воевал в составе артиллерийского подразделения ВСУ. В 20 км от Харькова его группировка попала под массированный артобстрел ВС России. Юрия Чикатило внесли в списки пропавших без вести, а сейчас признали «героически погибшим». Теперь сына кровавого маньяка представят посмертно к ордену «За мужество» II степени.