На почте в Киеве взорвалась посылка, один человек погиб

В Оболонском районе Киева на территории одного из сортировочных центров произошло ЧП: утром в пятницу во время проверки содержимого отправлений прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, детонация произошла непосредственно в момент осмотра одной из посылок. В результате происшествия один человек скончался на месте, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

«Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в почтовом терминале в Оболонском районе Киева. Один человек погиб, ещё двое — травмированы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте инцидента работают экстренные службы и следственно-оперативная группа. Территория оцеплена, правоохранители занимаются сбором улик и опрашивают очевидцев.

Специалисты выясняют происхождение опасного предмета и отправителя груза. По факту случившегося будет принято процессуальное решение после завершения первичных следственных действий.

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