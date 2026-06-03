На Украине раскрыли хищение 11 млн гривен при закупке генераторов для ВСУ

На Украине заявили о раскрытии схемы с закупками генераторов для ВСУ в Черниговской области. По данным СБУ, на поставках оборудования для военных могли похитить более 11 млн гривен (около 18 млн рублей) бюджетных средств.

Фигурантами дела стали командир воинской части, его заместитель и двое руководителей компаний-подрядчиков. По версии следствия, военные заключали контракты с аффилированными фирмами, а генераторы покупали по завышенным ценам. Разницу участники схемы, как утверждают правоохранители, делили между собой.

Речь идёт о крупных партиях оборудования на сумму более 400 млн гривен. Эти генераторы должны были обеспечивать автономное электропитание украинских подразделений на передовой. При этом техника оказалась не готова к полноценному использованию. В СБУ отметили, что для запуска генераторов требовалось масло, но его не закупили по заключённым договорам.

Военным чиновникам и предпринимателям уже сообщили о подозрении по статье о присвоении или растрате имущества в особо крупном размере. Расследование проходит под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Ранее сообщалось, что у семьи нового главы управления СБУ Харьковской области Дениса Лутия нашли имущество примерно на миллион долларов. За последние несколько лет его родственники приобрели недвижимость, автомобили и мотоциклы на крупную сумму. Дорогие активы начали появляться у семьи Лутия с конца 2021 года.