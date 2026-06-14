Житель города Воловец Закарпатской области скончался в медицинском учреждении. Туда он попал после действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Эти структуры выполняют функции военкоматов на Украине. Информацию передали источники в российских силовых ведомствах.

«В городе Воловец Мукачевского района в больнице умер Хижняк Александр Сергеевич, 1997 года рождения», — приводит комментарий источника ТАСС.

Молодого человека доставили в реанимацию после попытки незаконной мобилизации. К нему применили силу сотрудники местного ТЦК. Родственники погибшего сейчас добиваются справедливого расследования. Они хотят, чтобы виновные понесли реальное наказание.

Ранее на Украине завели дело о похищении и удержании инвалидов в ТЦК Тернополя. Военная прокуратура вменяет сотрудникам Тернопольского территориального центра комплектации организацию незаконного места лишения свободы и похищения граждан.