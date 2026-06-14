ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 01:52

Мобилизованный украинец умер в больнице после пыток в ТЦК Закарпатья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Endless luck

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Endless luck

Житель города Воловец Закарпатской области скончался в медицинском учреждении. Туда он попал после действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК). Эти структуры выполняют функции военкоматов на Украине. Информацию передали источники в российских силовых ведомствах.

«В городе Воловец Мукачевского района в больнице умер Хижняк Александр Сергеевич, 1997 года рождения»,приводит комментарий источника ТАСС.

Молодого человека доставили в реанимацию после попытки незаконной мобилизации. К нему применили силу сотрудники местного ТЦК. Родственники погибшего сейчас добиваются справедливого расследования. Они хотят, чтобы виновные понесли реальное наказание.

«Отпустите ребёнка!» Людоловы из ТЦК караулили призывника у стоматологии, но нарвались на пенсионерку
«Отпустите ребёнка!» Людоловы из ТЦК караулили призывника у стоматологии, но нарвались на пенсионерку

Ранее на Украине завели дело о похищении и удержании инвалидов в ТЦК Тернополя. Военная прокуратура вменяет сотрудникам Тернопольского территориального центра комплектации организацию незаконного места лишения свободы и похищения граждан.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar