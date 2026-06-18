Задержанный админ «Трухи» обвинил Киев в бесчеловечной и незаконной ловле тысяч украинских мужчин

Владелец Telegram-канала «Труха» Максим Лавриненко публично осудил действия сотрудников ТЦК, задержавших его во Львове. Видео инцидента он назвал манипулятивным и неполным, а саму практику насильственной мобилизации подверг жёсткой критике.

По словам Лавриненко, задержание проводилось с грубыми нарушениями законодательства. Он утверждает, что не находился в розыске, не скрывался, своевременно обновил военно-учётные данные и прошёл военно-врачебную комиссию.

«Меня упаковали, как тысячи мужчин, нарушая законодательство. То есть, если у обычного мужчины все документы в норме, но нет брони — это «административное правонарушение»? — написал он.

Владелец «Трухи» подчеркнул, что на Украине применяются вопиющие античеловеческие методы. Он напрямую обвинил министра обороны Михаила Федорова и его советника Сергея Стерненко в поддержке сложившейся системы. По мнению Лавриненко, они не видят ничего предосудительного в том, чтобы хватать людей прямо посреди улицы и запихивать в бусики.

«Это давно наша проблема, а люди, которые обещали масштабные реформы ТЦК, оправдывают это явно, даже не скрываясь», — заключил он.

Напомним, вчера стало известно, что Максима Лавриненко задержали сотрудники территориального центра комплектования. Сам он связал произошедшее с публикациями, критикующими оборонное ведомство, и отметил, что давление на команду стартовало после неудобных вопросов к властям и критических материалов в отношении министра обороны Михаила Фёдорова. По его убеждению, коллективу пытаются «заткнуть рот», чтобы не допустить огласки темы оборонных закупок, которая способна вылиться в один из крупнейших коррупционных скандалов с начала спецоперации.