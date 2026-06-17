Министр обороны Украины мечтает превратить Крым в остров

Глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров заявил о намерениях изолировать Крым. В ответ на вопрос, что ожидается на полуострове в ближайшее время, он нецензурно выругался, намекая на усиление атак ВСУ.

«Крым в ближайшее время станет островом. Для россиян начинается ад, с которым будет очень тяжело справится», – сказал Фёдоров.

Кстати, у самого Фёдорова дела уже так себе. Украинские источники в политических кругах рассказывают, что между ним и Владимиром Зеленским пробежал холодок из-за конфликта. Слухи об ухудшении их отношений ходят в Киеве в течение пары последних недель.