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17 июня, 13:41

Министр обороны Украины мечтает превратить Крым в остров

Глава Минобороны Украины Михаил Фёдоров заявил о намерениях изолировать Крым. В ответ на вопрос, что ожидается на полуострове в ближайшее время, он нецензурно выругался, намекая на усиление атак ВСУ.

«Крым в ближайшее время станет островом. Для россиян начинается ад, с которым будет очень тяжело справится», – сказал Фёдоров.

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Кстати, у самого Фёдорова дела уже так себе. Украинские источники в политических кругах рассказывают, что между ним и Владимиром Зеленским пробежал холодок из-за конфликта. Слухи об ухудшении их отношений ходят в Киеве в течение пары последних недель.

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Александра Вишнякова
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