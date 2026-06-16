Пробежал холодок: В Киеве заявили о конфликте Зеленского с министром обороны

Между Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым мог произойти конфликт. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в политических и военных кругах, которые свидетельствуют о «резком охлаждении» их отношений.

Как отмечает издание, слухи о ухудшение отношений Зеленского и Фёдорова ходят в Киеве в течение пары последних недель.

По данным «РБК-Украина», поводом для таких разговоров могли стать недавние заявления Зеленского о договорённостях по поставкам систем ПВО Patriot, достигнутых «на самом высоком политическом уровне». Источники издания считают, что эти слова могли быть косвенной критикой в адрес министра обороны. По их мнению, при вступлении в должность Фёдоров получил масштабные задачи, однако реализовать их в полном объёме ему пока не удалось.