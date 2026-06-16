Пробежал холодок: В Киеве заявили о конфликте Зеленского с министром обороны
На Украине заявили об охлаждении отношений между Зеленским и Фёдоровым
Обложка © ChatGPT, © ТАСС / Ebrahim Noroozi
Между Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым мог произойти конфликт. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в политических и военных кругах, которые свидетельствуют о «резком охлаждении» их отношений.
Как отмечает издание, слухи о ухудшение отношений Зеленского и Фёдорова ходят в Киеве в течение пары последних недель.
По данным «РБК-Украина», поводом для таких разговоров могли стать недавние заявления Зеленского о договорённостях по поставкам систем ПВО Patriot, достигнутых «на самом высоком политическом уровне». Источники издания считают, что эти слова могли быть косвенной критикой в адрес министра обороны. По их мнению, при вступлении в должность Фёдоров получил масштабные задачи, однако реализовать их в полном объёме ему пока не удалось.
При этом накануне Зеленский сообщил, что Украина всё же получила пакет ракет к ЗРК Patriot. Однако они, как предполагается из его заявления, уже были использованы для отражения вчерашней массированной атаки ВС РФ. Кстати, одна из ракет оказалась просроченной — онарухнула на строения Киево-Печерской лавры.
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