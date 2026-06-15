Зеленский заявил, что Украина недавно получила пакет ракет для Patriot
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Украина недавно получила и развернула пакет ракет к ЗРК Patriot, сообщил Владимир Зеленский.
«Был у нас пакет ракет Patriot, недавно он был доставлен в Украину. Сейчас, после того как мы использовали ракеты, можно об этом говорить», – сказал он журналистам на территории Киево-Печерской лавры.
Напомним, ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины 15 июня. Были применены высокоточные ракеты большой дальности — морские, наземные и воздушные, а также ударные БПЛА. Основными целями стали заводы военно-промышленного комплекса. Удары наносились по объектам в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Так, ВС РФ поразили киевский завод «Буревестник», военные аэродромы в Василькове, Умани, Черкассах и Красной Слободке, а также военкоматы в Киеве, завод «Радар», авиаремонтный завод №410, а также цеха по сборке беспилотников на территории киностудии имени Довженко.
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