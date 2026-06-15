Ответ за террор: Армия России разнесла «оборонку» и аэродромы киевского режима
Объекты ВПК и военные аэродромы Украины выведены из строя ударами ВС РФ
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Минобороны России заявило о проведении массированной атаки по военной инфраструктуре Украины. Операция стала ответом на недавние действия киевского режима.
В ходе налёта задействовали высокоточные ракеты большой дальности морского, наземного и воздушного базирования. Также применялись ударные беспилотники, которые точечно отработали по намеченным координатам.
Основными целями стали предприятия оборонно-промышленного комплекса. Под прицел попали объекты, расположенные в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
Помимо заводов ВПК, огневому воздействию подверглись аэродромы противника. Не остались без внимания и территориальные центры комплектования, используемые для мобилизационных нужд.
В военном ведомстве подчеркнули, что все назначенные задачи выполнены в полном объёме. Представители министерства официально подтвердили: «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».
Об ударе по объектам на Украине сообщалось ранее. Согласно данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», операция стала одной из самых интенсивных за последнее время. В налёте задействовали внушительный арсенал: по предварительным оценкам, использовалось около 480 ударных беспилотников, 28 крылатых ракет Х-101 и семь гиперзвуковых «Цирконов».
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