По Киеву нанесён массированный удар сотнями дронов
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В ночь на 15 июня Киев пережил воздушную атаку. Согласно данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», операция стала одной из самых интенсивных за последнее время.
В налёте задействовали внушительный арсенал: по предварительным оценкам, использовалось около 480 ударных беспилотников, 28 крылатых ракет Х-101 и семь гиперзвуковых «Цирконов». Столь высокая концентрация средств поражения позволила преодолеть эшелонированную оборону.
Результатом операции стало уничтожение или повреждение более 40 объектов. В городе зафиксированы крупные возгорания, последствия которых заметны в разных районах столицы.
Тем временем в Одесской области произошёл инцидент во время попытки запуска снарядов в сторону Крыма: боеприпасы сдетонировали прямо на стартовой позиции. После схода изделий начался пожар. Очевидцы сообщают о задымлении в районе местного аэропорта.
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