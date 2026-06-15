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15 июня, 05:56

По Киеву нанесён массированный удар сотнями дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EB Adventure Photography

В ночь на 15 июня Киев пережил воздушную атаку. Согласно данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», операция стала одной из самых интенсивных за последнее время.

В налёте задействовали внушительный арсенал: по предварительным оценкам, использовалось около 480 ударных беспилотников, 28 крылатых ракет Х-101 и семь гиперзвуковых «Цирконов». Столь высокая концентрация средств поражения позволила преодолеть эшелонированную оборону.

Результатом операции стало уничтожение или повреждение более 40 объектов. В городе зафиксированы крупные возгорания, последствия которых заметны в разных районах столицы.

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Тем временем в Одесской области произошёл инцидент во время попытки запуска снарядов в сторону Крыма: боеприпасы сдетонировали прямо на стартовой позиции. После схода изделий начался пожар. Очевидцы сообщают о задымлении в районе местного аэропорта.

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Оксана Попова
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