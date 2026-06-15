Бойцы группы «Контора» из группировки войск «Запад» кардинально изменили ситуацию на Харьковском участке фронта. Российские специалисты по борьбе с БПЛА успешно охотятся за тяжелыми украинскими гексакоптерами типа «Баба-Яга», заставляя пилотов противника отказываться от тактики массовых налётов. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам бойца с позывным Порох, ещё недавно противник поднимал в небо группы из пяти, семи и даже восьми аппаратов одновременно. Однако систематическая работа российских подразделений привела к тому, что «Баба-Яга» тут уже гораздо меньше летает. Большую часть вражеских беспилотников и сопровождающей техники удается перехватить.

Параллельно оператор FPV-дрона Сварог отмечает, что подразделение плотно блокирует воздушное пространство, лишая оппонентов возможности доставлять провизию на передовые опорные пункты. Ранее противник пытался использовать наземные робототехнические комплексы, но такие попытки пресекаются еще на подходе.

Украинские формирования, столкнувшись с эффективным противодействием, переключились на гексакоптеры для логистики. Тем не менее даже такой способ снабжения, как признают сами военнослужащие ВСУ, не всегда получается реализовать из-за работы наших расчётов. Попытки наладить воздушный мост заканчиваются потерей дорогостоящих устройств.

Ранее ВС РФ выявили три пункта дислокации ВСУ в районе Краматорска. Все цели были успешно поражены.