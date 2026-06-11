Российские штурмовые подразделения зашли в Роскошное ранним утром и смогли подловить противника в тот момент, когда существенная часть личного состава ВСУ отдыхала. Подробностями боевой операции поделился с ТАСС военнослужащий с позывным Кент.

«Трудно было, рисковали, заходили утром пораньше, пока противник спал, отдыхал в момент, и мы этот момент ловили. Все пацаны, все живы были, удачно заходили, красиво», — рассказал он.

Он также уточнил детали тылового обеспечения. Снабжение наступающих провизией и боекомплектом велось бесперебойно, припасы доставлялись прямо с воздуха путём сбросов с беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Охримовкой в Харьковской области и освобождении Роскошного в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что оба результата стали следствием решительных действий подразделений группировок «Север» и «Юг».