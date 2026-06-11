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11 июня, 10:41

Зашли красиво на рассвете: Боец ВС РФ раскрыл детали дерзкого штурма Роскошного

Российские штурмовики зашли в Роскошное, пока бойцы ВСУ спали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Российские штурмовые подразделения зашли в Роскошное ранним утром и смогли подловить противника в тот момент, когда существенная часть личного состава ВСУ отдыхала. Подробностями боевой операции поделился с ТАСС военнослужащий с позывным Кент.

«Трудно было, рисковали, заходили утром пораньше, пока противник спал, отдыхал в момент, и мы этот момент ловили. Все пацаны, все живы были, удачно заходили, красиво»,рассказал он.

Он также уточнил детали тылового обеспечения. Снабжение наступающих провизией и боекомплектом велось бесперебойно, припасы доставлялись прямо с воздуха путём сбросов с беспилотных летательных аппаратов.

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Напомним, сегодня Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над Охримовкой в Харьковской области и освобождении Роскошного в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что оба результата стали следствием решительных действий подразделений группировок «Север» и «Юг».

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Юрий Лысенко
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