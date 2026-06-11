ВС РФ ударили по объектам энергетики, транспорта и местам запуска дронов ВСУ

Российские войска за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, удары также были нанесены по складам боеприпасов и горючего.

В Минобороны уточнили, что поражены места хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего радиуса действия.

Кроме того, российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ», — говорится в сообщении.

Всего, по данным российского оборонного ведомства, поражение было нанесено в 142 районах.

Ранее сообщалось, что Россия опубликует адреса производств беспилотников для ВСУ, расположенных в Канаде. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что Москва оставляет за собой право на ответ в связи с действиями Оттавы.