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Регион
10 июня, 08:29

Россия опубликует адреса производств дронов для Украины в Канаде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Россия опубликует адреса производств беспилотников для ВСУ, расположенных в Канаде. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, Москва оставляет за собой право на ответ в связи с действиями Оттавы.

По её словам, Канада «перешла на качественно новый уровень вовлечённости» в конфликт на Украине, отбросив маски и вскрыв свою сущность разжигателя войны.

«Мы оставляем за собой право на адекватный ответ и будем учитывать эти новые обстоятельства в нашем военно-политическом планировании. И мы обязательно разместим соответствующие адреса всех этих производств на территории Канады. Люди должны знать», — заявила Захарова.

МО РФ: Восемь стран Европы производят беспилотники для ВСУ
МО РФ: Восемь стран Европы производят беспилотники для ВСУ

А в апреле текущего года Минобороны РФ опубликовало названия и адреса заводов в Европе, где выпускают БПЛА для Киева. В перечне стран — Британия, Германия, Польша, Испания, Италия, Чехия, Латвия, Дания, Литва, Турция, Израиль.

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Александра Вишнякова
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