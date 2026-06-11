Новости СВО 11 июня: ВС РФ смыкают клещи у Красного Лимана, зачистка Бачевска и прорыв к Краснополью, Киев получит возмездие за Севастополь Оглавление Сумская область 11 июня: наступление ВС РФ в Бачевске и на Краснополье ДНР 11 июня: окружение Красного Лимана Севастополь: ВСУ получит жёсткое возмездие за панораму обороны Карта СВО на 11 июня 2026 года Отключения электроэнергии на Украине: результат работы ВС РФ Зеленский избегает Жешув: вопрос УПА* повлиял на логистику Армия России наступает в Сумской области, в ДНР активизировались бои за северные города, ВСУ ответят перед РФ за удар по панораме обороны Севастополя — дайджест Life.ru. 10 июня, 21:07 Армия России наступает на границе Курской области. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Сумская область 11 июня: наступление ВС РФ в Бачевске и на Краснополье

ВС РФ наступают в Бачевске. В 10 километрах от этого села нанесён удар по позициям 101-й бригады Территориальной обороны. Украинские подразделения понесли потери в н.п. Уланово, находящемся у Курской области.

Продолжаются стрелковые бои в Иволжанском, Писаревке и Новой Сечи. Армия Россия подходит к Михайловке и продвигается к Краснополью по железной дороге.

За сутки украинские вооружённые формирования потеряли свыше 160 человек, а также гаубицу «Мста-Б», миномёты, пикапы, мотоциклы, грузовики, БПЛА и НРТК.

ДНР 11 июня: окружение Красного Лимана

Бойцы группировки «Центр» ВС РФ наступают в Донецкой Народной Республике. Они открыли счёт уничтоженным аргентинским РСЗО СР-30.

— Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили где-то на Добропольском направлении реактивную систему залпового огня LANZA VC CP-30, прибывшую на Украину аж из Аргентины <…> Официально CP-30 никуда не экспортировалась. А Буэнос-Айрес неоднократно заявлял, что не намерен оказывать Киеву военную помощь, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт и пункт управления БПЛА противника / Видео © Telegram / Минобороны России

Остаётся загадкой, как эти системы оказались на Украине.

Армия России также наступает в Красном Лимане. Бои за этот город начались несколько месяцев назад. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял о том, что большая часть населённого пункта уже за Россией. Сейчас наступление активизировалось.

— Краснолиманская освободительная операция входит в стадию городских боев. Наши продвигаются по Заводскому району с целью взять город в клещи, — отмечает военный корреспондент Тимофей Ермаков.

Севастополь: ВСУ получит жёсткое возмездие за панораму обороны

Киевский режим нанес удар по Севастополю. Пострадало здание, в котором находится панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что памятник истории практически полностью уничтожен. Этот акт не останется безнаказанным для Киева.

В Кремле жёстко отреагировали на это событие.

— Киевский режим начал наносить удары по истории, но историю нельзя победить. Такие удары лишний раз подчеркивают нашу правоту в нашей борьбе за российские регионы. Эта борьба завершится победой так же, как не вызывает сомнения, что этот объект будет восстановлен, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Карта СВО на 11 июня 2026 года

Карта СВО на 11 июня 2026 года. ВС РФ заняли новые позиции южнее Амбарного. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Отключения электроэнергии на Украине: результат работы ВС РФ

Аналитики центра DiXi Group считают, что Украина столкнётся с дефицитом электроэнергии уже этим летом. Прогнозируется, что даже в тёплое время у украинцев не будет света.

В момент пиковых нагрузок нехватка может достигать 2,4 гигаватта. Ситуация осложняется из-за ударов России, а также необходимостью ремонта пока ещё живых подстанций.

В Укрэнерго уже призвали снизить потребление в вечернее время, как раз тогда, когда идут пиковые нагрузки.

Зеленский избегает Жешув: вопрос УПА* повлиял на логистику

Некоторое время Владимир Зеленский не пользовался польскими аэропортами для зарубежных визитов. Для взлёта и посадки самолёта использовался Кишинёв. В Молдавию ему пришлось перебраться после скандала с присвоением почётного наименования «героев УПА»* подразделению ССО. В Варшаве про это до сих пор говорят.

— Это Украина допустила ошибку, и мы ожидаем, что именно Украина исправит её, — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Премьер-министр Дональд Туск отметил, что аэропорт Жешув остаётся открытым для Зеленского. По его словам, он не будет указывать главе киевского режима, как летать.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 10 июня.

Авторы Даниил Черных