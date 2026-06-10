Новости СВО 10 июня: Штурм Казачьей Лопани, ВСУ бегут из Бачевска, бунт мобиков в Глухове, Зеленский молит о прекращении огня
Оглавление
Армия России продвигается на границе Белгородской и Харьковской областей, тактическое окружение Константиновки, Болгария отказалась вооружать Украину, Зеленский просит остановить боевые действия — дайджест Life.ru.
Армия России прорвалась в Казачью Лопань. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Сумская область 10 июня: штурм Бачевска
ВС РФ нанесли удар по позициям 104-й бригады Территориальной обороны в районе Бачевска. В самом селе, находящемся в нескольких километрах от Курской области, продолжаются бои.
Наступают российские войска также в Краснопольском и Сумском районах. У украинских подразделений, судя по полученным данным, нет желания воевать с Армией России.
— В Глухове группа украинских мобилизованных солдат застрелила своего командира роты, уроженца Павлограда И. Сычёва. Характерно, что солдатам ВСУ удалось укрыться у местных жителей, обыски в домах которых проводят украинские военные полицейские, — сообщили в группировке «Север».
Общие суточные потери украинских вооружённых формирований превысили 150 человек, уничтожены канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, пикапы, мотоциклы, миномёты, БПЛА и НРТК.
Харьковская область 10 июня: ВС РФ выбивают ВСУ из Казачьей Лопани
Армия России вошла в Казачью Лопань. Из этого приграничного населённого пункта украинские формирования наносили удары по Белгородской области. Военный корреспондент Александр Коц считает, что, после того как посёлок будет освобождён, ВСУ столкнутся с проблемами по переброске резервов и боеприпасов на этот участок фронта. Кроме того, при продвижении российская артиллерия сможет выйти на дистанцию прямого огневого контроля объектов в Харькове.
— Даже без штурма посёлка сама активизация уже работает. Противник вынужден держать тут силы и снимать резервы с других направлений. Классическая «нарезка» харьковского пирога, — считает Коц.
Экипаж ТОС-1А «Солнцепёк» ликвидировал скопление живой силы ВСУ на Добропольском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
ДНР 10 июня: эвакуация в Славянске и Краматорске
Подразделения ВС РФ завершают освобождение Константиновки. На некоторых участках внутри города противник пытается контратаковать, но успеха не имеет.
— Наши войска зачищают город, работа сложная, большое количество заминированных зданий и территорий, много мирных жителей в подвалах, которых враг использует как живой щит, — пишет «Дневник десантника».
Авторы канала «Военная хроника» предположили, что после взятия Константиновки начнётся генеральное сражение за Донбасс. Украинские власти Славянска и Краматорска объявили эвакуацию с некоторых улиц городов, что говорит о том, что ВС РФ дотягиваются до ВСУ в этих местах. Кроме того, своё место жительства придётся покинуть жителям сёл Малотарановка и Приволье.
Карта СВО на 10 июня 2026 года
Карта СВО на 10 июня 2026 года. Группировка «Север» зашла на окраины Казачьей Лопани. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО
Украина лишилась поставщика оружия: Болгария отказалась вооружать Киев
Министр обороны Болгарии Стоянов заявил, что София больше не будет поставлять оружие на Украину.
— Украине нужно больше людей, а не больше вооружений. Мы видим позиционную войну, и, сколько бы вооружений ни накапливалось, результатом будет только гибель людей, — сказал Стоянов.
Одновременно с заявлением по отказу поставки вооружения болгарский министр обороны призвал к миру на Украине.
— Пришло время сесть за стол переговоров. Пришло время добиваться справедливого мира, который будет определён обеими сторонами, — отметил Стоянов.
Зеленский просит остановить боевые действия ради переговоров
Владимир Зеленский после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом заявил, что ближайшие месяцы могут стать переломными в вооружённом конфликте на Украине. При этом глава киевского режима говорит о желании закончить боевые действия.
— Идеальное решение в мирных переговорах — срочно закончить войну. Хотя бы первый шаг сделать — безусловное полное прекращение огня. Это важно, — сказал Зеленский.
Глава киевского режима настаивает на том, что переговоры должны начаться после прекращения огня.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 9 июня.