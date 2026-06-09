Новости СВО 9 июня: Освобождён Химик, удары ВС РФ в Бачевске и Краснополье, Киев бросает под Курск «Айдар», Трамп нашёл для переговоров патриарха Оглавление Сумская область 9 июня: бои у границы с Курской АЭС ДНР 9 июня: ВС РФ зажали Константиновку с трёх сторон Карта СВО на 9 июня 2026 года Феофил III: Трамп нашёл миротворца для России и Украины Лавров: письмо Зеленского Путину — отказ от переговоров Армия России наступает в Сумской области и ДНР, бои в Константиновке сместились на север города, Трамп готовит встречу Путина и патриарха Феофила III по вопросу Украины — дайджест Life.ru. 8 июня, 21:07 Армия России дожимает ВСУ в Константиновке. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 9 июня: бои у границы с Курской АЭС

Продолжаются стрелковые бои в Новой Сечи, Писаревке и Иволжанском. ВС РФ наступают в Бачевске и по окраинам этого населённого пункта, находящегося у границы с Курской областью. В Краснопольском районе Армия России продвигается вдоль железной дороги.

В Сумскую область переброшен личный состав 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, в которую входит полк «Айдар»*.

За сутки украинские вооружённые формирования потеряли больше 180 боевиков, американский БТР М-113, пикапы, мотоциклы, миномёты, станцию РЭБ, БПЛА и НРТК.

ДНР 9 июня: ВС РФ зажали Константиновку с трёх сторон

Армия России освободила Химик (Молочарка). Бойцы группировки «Юг» продолжают зажимать Константиновку по флангам. Ранее на этом же участке была взята Новодмитровка.

— Подразделениям группировки «Юг» на этом участке фронта удалось приблизиться на 3 километра к трассе Н-20, соединяющей Константиновку с соседней Дружковкой. На сегодняшний день эта дорога простреливается насквозь. Снабжение гарнизона Константиновки, зажатой российскими войсками с трёх сторон, стало практически невозможным, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А «Солнцепёк» уничтожил укреплённый опорный пункт и скопления боевиков подразделений ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны Россииё

Военкор Павел Кукушкин сообщил, что в самой Константиновке украинские подразделения выдавливаются в северную часть города. В центре противник заблокирован.

— Константиновка близка к тому, чтобы быть освобождённой, — отметил Кукушкин.

Военный корреспондент Тимофей Ермаков считает, что Киев снова оставляет свои войска на погибель.

— Их воеводы в очередной бросают их на удержание руин с чёткими перспективами умереть, — пишет Ермаков.

Карта СВО на 9 июня 2026 года

Карта СВО на 9 июня 2026 года. ВС РФ освободили Химик. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Феофил III: Трамп нашёл миротворца для России и Украины

Израильский новостной портал Ynet сообщает, что президент США Дональд Трамп выбрал патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника на переговорах между Москвой и Киевом.

— Феофил считается фигурой, пользующейся доверием в обеих странах благодаря своему статусу в православном мире и участию в инициативах и контактах дипломатического и гуманитарного характера, — говорится в статье.

По данным издания, Трамп и Феофил III уже провели переговоры, а следующим собеседником священнослужителя станет Владимир Путин. Встреча с ним планируется в конце июля.

Лавров: письмо Зеленского Путину — отказ от переговоров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров раскритиковал Владимира Зеленского за его письмо президенту Владимиру Путину.

— Относительно вероятности возобновления переговоров с Украиной или по украинскому вопросу президент России Владимир Путин на ПМЭФ подробно на эту тему высказался. В том числе с учётом опубликованного накануне такого большого письма Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают, — заявил Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в Москве расценивают письмо Зеленского как отказ от переговоров.

*Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 8 июня.

Авторы Даниил Черных