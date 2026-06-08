Новости СВО 8 июня: Штурм Константиновки, ВС РФ отсекли Иволжанское и берут Бачевск, паника ВСУ у Пятиполья, Зеленский клянчит ПВО у Лондона Оглавление Сумская область 8 июня: ВС РФ перерезали дорогу на Харьков ДНР 8 июня: ВС РФ зачищают Константиновку Карта СВО на 8 июня 2026 года Зеленский в Лондоне: клянчит ПВО у Стармера Путин назвал условия встречи с Зеленским Армия России зажала противника в Константиновке, у Краснополья уничтожена 119-я бригада ТрО, Зеленский приехал в Лондон просить ПВО, названо имя бизнесмена, который выступает посредником между Киевом и Москвой, — дайджест Life.ru. 7 июня, 21:07 Армия России выбивает ВСУ из Константиновки. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 8 июня: ВС РФ перерезали дорогу на Харьков

Армия России ведёт в Сумской области бои в сёлах в Иволжанском, Писаревке и Новой Сечи. На границе с Курской областью ВС РФ освобождают Бачевск.

Военный блогер Анатолий Радов сообщает о продвижении подразделений ВС РФ от Малой Корчаковки в сторону Писаревки.

Под Краснопольем войска наступают у железнодорожной станции Пятиполье. На этом участке тяжёлыми огнемётными системами атакованы позиции 119-й ОБрТрО.

— Противник начинает пересматривать свои логистические маршруты между Сумской и Харьковской областями. Вражеские ресурсы сообщают, что из-за успешных действий наших операторов БПЛА переброска военной техники из одного областного центра в другой осуществляется через Полтавскую область, — отметили в группировке «Север».

Операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 8 июня: ВС РФ зачищают Константиновку

ВС РФ продвигаются в Константиновке. Здесь идут городские бои. Также идёт окружение населённого пункта.

— Кольцо сжимается с трёх сторон — с востока, запада и юга. Бои идут в центре и у железнодорожной станции. Параллельно — дочистка южных микрорайонов: Южный, Солнечный, высоты «Семь Ветров». Единой обороны в городе больше нет. Она разваливается на изолированные карманы, в которые наши заходят с разных направлений. Сценарий — покровский, почерк узнаваемый, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Военкор отмечает, после освобождения Константиновки открывается дорога на Дружковку и Алексеево-Дружковку. Очистку города от ВСУ приближают бойцы Южной группировки.

Группировка войск «Центр», ведущая наступление на Доброполье, уничтожила свыше 310 боевиков, бронемашину «Казак», САУ «Гвоздика» и другую технику.

Карта СВО на 8 июня 2026 года

Карта СВО на 8 июня 2026 года. ВС РФ продолжают штурм Константиновки. Фото © Telegram / divgen

Зеленский в Лондоне: клянчит ПВО у Стармера

Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где проведёт встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Кроме того, у него запланированы встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и королём Карлом III. Глава киевского режима признал, что едет в Туманный Альбион с протянутой рукой. У Украины стоит остро вопрос ПВО.

— Главное — это наша защита в войне, большее сотрудничество ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы: Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной, — написал Зеленский в социальных сетях.

Путин назвал условия встречи с Зеленским

The Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что Владимир Зеленский провёл встречу с Романом Абрамовичем. Якобы через него он передал послание президенту России Владимиру Путин. Российский лидер, выступая на ПМЭФ-2026, признал, что некий бизнесмен встречался с главой киевского режима и просил о личной встрече.

— Он нужен потому, что это единственный россиянин, которого украинская сторона готова воспринимать как посредника. Он поддерживает контакты со всеми, — пишет The Financial Times о роли Абрамовича.

В итоге Путин не отказался от встречи, но вести личный диалог, который не приведёт к долгосрочному миру, не имеет смысла. При этом всё тот же The Financial Times отмечает, что Зеленский придаёт большое значение личной встрече.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 7 июня.

Авторы Артём Артёмов