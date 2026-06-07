Новости СВО 7 июня: Падение Шевченко и колонии в Малой Токмачке, крах бригады ВСУ в Бачевске, Вашингтон одобрил встречу Путина и Зеленского Оглавление Сумская область 7 июня: разгром 1-й ОТБр ВСУ в Бачевске Харьковская область 7 июня: ВС РФ заняли Шевченко Запорожская область 7 июня: освобождена колония в Малой Токмачке ДНР 7 июня: ВСУ отступают из Константиновки Карта СВО на 7 июня 2026 года Поляки требуют переименования подразделения ВСУ Вашингтон одобряет встречу России и Украины Армия России отодвигает ВСУ от Белгородской области, украинские подразделения отступают из Константиновки, Трамп одобрил прямые переговоры Путина и Зеленского— дайджест Life.ru. 6 июня, 21:07 Армия России расширила буферную зону у Белгородской области. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 7 июня: разгром 1-й ОТБр ВСУ в Бачевске

Армия России уничтожает противника в Бачевске. Село находится на границе с Курской областью.

— Анализ некрологов показал, что в районе Бачевска существенные потери понесла 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна, — сообщили в группировке «Север».

У села Уланово подразделения 210 ОШП попытались начать наступление, но были уничтожены. В Сумском районе ВС РФ продвинулись на 700 метров. В Краснопольском районе начались бои западнее железнодорожной станции Пятиполье.

Харьковская область 7 июня: ВС РФ заняли Шевченко

ВС РФ освободили в Харьковской области приграничное село Шевченко. Подразделения 11-й ОТБр группировки войск «Север» выбили из населённого пункта 58-й ОМБр ВСУ.

— Контроль над этим населенником не только расширяет полосу безопасности в Харьковской области, но и приближает наши подразделения к крупному логистическому центру ВСУ на данном участке — ПГТ Казачья Лопань, расположенному в километре южнее. Его освобождение позволит обрушить всю логистику ВСУ на этом участке приграничья, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населённый пункт Шевченко. Видео © Telegram / mod_russia

Запорожская область 7 июня: освобождена колония в Малой Токмачке

Военный блогер Анатолий Рядов рассказал о бое в Малой Токмачке. Населённый пункт находится у Орехова — города, который киевский режим превратил в укрепрайон. По информации Радова, ВС РФ ведут наступление внутри села и освободили территорию и здание бывшей исправительной колонии № 88.

ДНР 7 июня: ВСУ отступают из Константиновки

Армия России практически завершила освобождение Константиновки. Передовые группы уже достигли северо-западного выезда из города. Противник вынужден отходить в соседние сёла.

— ВСУ окапываются в соседней Кондратовке, по которой уже начала работать российская артиллерия и дроноводы. Интенсивность боёв нарастает, — отмечает «Военная хроника».

В ходе боёв на Краматорско-Дружковском направлении российские войска взяли в качестве трофея БПЛА «Вампир». Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что боец ВС РФ с позывным Тихий смог достать тяжёлый беспилотник в серой зоне.

— Все беспилотники данного типа оснащаются тепловизионными камерами, а масса аппарата с аккумуляторами достигает около 50 килограммов без учёта боекомплекта. Изучение подобных трофеев позволяет получать ценную информацию о технических решениях противника, особенностях применения беспилотных систем и совершенствовать методы борьбы с ними на линии боевого соприкосновения, — объяснил Поддубный.

Карта СВО на 7 июня 2026 года

Карта СВО на 7 июня 2026 года. ВС РФ Освободили Шевченко. Фото © Telegram / divgen

Поляки требуют переименования подразделения ВСУ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в Варшаве ожидают, когда Киев отменит решение о присвоении почётного наименования «героев УПА»* одному из подразделений ВСУ.

— Польша и Украина являются партнёрами в сфере безопасности. Однако в вопросах истории мы должны говорить друг другу правду, только так можно строить общее будущее, — отметил Косиняк-Камыш.

Он напомнил, что для Польши вопрос Волынской резни, в которой участвовала УПА*, является принципиальным и в этом вопросе нельзя переходить границы.

Вашингтон одобряет встречу России и Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что его российский коллега Владимир Путин и глава украинского режима Владимир Зеленский близки к личной встрече.

— Я не против, если они встретятся. Пусть они разбираются сами. Ведь я именно тот, кто привёл их к этой точке. И я думаю, что всё получится, — заявил Трамп.

Американский президент напомнил, что если бы он стал президентом США раньше, то вооружённого конфликта на Украине удалось бы избежать. Напомним, именно Трамп в прошлую каденцию активно поставлял летальное вооружение Киеву.

* Организация признана в России экстремистской и запрещена.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 6 июня.

Авторы Артём Артёмов