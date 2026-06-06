Новости СВО 6 июня: ВС РФ штурмуют Бачевск и Лиман, ВСУ отступают под Гришино, удар по порту НАТО в Констанце, Путин ответил Зеленскому Оглавление Сумская область 6 июня: Киев бросил в бой студентов ДНР 6 июня: 85% территории под контролем России Карта СВО на 6 июня 2026 года Украинские дроны атакуют Румынию Путин ответил на письмо Зеленского: названы условия встречи Армия России активно наступает в Сумской области и ДНР, румынский порт атакован украинским БЭК, президент России отказался встречаться с Зеленским без согласования мирных условий — дайджест Life.ru. 5 июня, 21:07 ВС РФ освободили 85% ДНР. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область 6 июня: Киев бросил в бой студентов

ВС РФ фактически окружили противника в Бачевске. Кроме того, артиллеристы и операторы БПЛА работают по целям вблизи населённого пункта. Это село находится в нескольких километрах от Курской области. Идут стрелковые бои в Иволжанском, Писаревке, Новой Сечи и окрестностях.

По информации группировки «Север», Киев к Краснополью перебросил подразделения, укомплектованные студентами. Все они обучались до недавнего времени в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Армия России в Сумской области за сутки уничтожила больше 120 противников, танк Т-62, американскую бронемашину HMMWV, САУ «Гвоздика» и M109 Paladin, миномёт, пикапы, БПЛА и НРТК.

Специалисты войск беспилотных систем уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 6 июня: 85% территории под контролем России

Президент России Владимир Путин рассказал о ходе операции по освобождению Донецкой Народной Республики.

— В Донецкой Народной Республике под контролем киевских властей осталось меньше 15% территорий. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьёмся, — заявил Путин.

Сейчас ВС РФ ведут наступление по нескольким направлениям. Бои идут в Красном Лимане и Константиновке. Кроме того, войска продвигаются к Краматорску и Славянску.

По информации военного аналитика Анатолия Радова, Армия России ведёт бои западнее и севернее села Гришино. Несмотря на контратаки ВСУ, российские военные отодвигают противника от Василевки и Новоалександровки.

Карта СВО на 6 июня 2026 года

Карта СВО на 6 июня 2026 года. ВС РФ окружают Бачевск. Фото © divgen

Украинские дроны атакуют Румынию

Румынский порт Констанца оказался под ударом безэкипажных катеров. Запущены они были с Украины. Примечательно, что через эту морскую гавань на Украину идёт западная военная помощь. В Киеве признали, что дрон принадлежал им, но виновата во всём Россия.

— При выполнении задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под влиянием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии, — заявили в ВМС ВСУ.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что в результате атаки пострадавших нет.

Путин ответил на письмо Зеленского: названы условия встречи

Владимир Зеленский публично обратился к президенту России Владимиру Путину и предложил закончить боевые действия. В своём письме он не обошёлся без оскорблений российского руководства. Российский лидер ответил на выпады главы киевского режима.

Президент России сообщил, что один из российских предпринимателей встречался в мае в Киеве с Зеленским.

— Кроме шелухи, самое главное: Зеленский просил о встрече. Я никогда не отказывался. Но из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, как это бывает. Как с Минскими соглашениями, которые нужны были, чтобы выиграть время, чтобы перевооружить Украину. Я не вижу смысла встречаться. Нам нужны договорённости не на полгода, а на длительную историческую перспективу. И тогда можно будет встречаться, — рассказал Путин.

Глава государства отметил, что встреча прошла 21 мая, а уже 22 мая украинские войска ударили по колледжу в Старобельске. Главнокомандующий, комментируя письмо Зеленского, также обратился к нашим военнослужащим.

— Товарищи солдаты и матросы, старшины и мичманы, генералы, вся страна смотрит на вас и надеется на вас. Работайте, братья, — подытожил Владимир Путин.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 5 июня.

Авторы Даниил Черных