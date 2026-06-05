Новости СВО 5 июня: ВС РФ зачищают Комсомольское, наступают на Краснополье, ВСУ в капкане под Большой Рыбницей, ДНР почти вся наша Оглавление Сумская область 5 июня: наступление ВС РФ на Краснополье Запорожская область 5 июня: освобождено Комсомольское ДНР 5 июня: освобождено 85% территории Карта СВО на 5 июня 2026 года Киев в панике из-за российских ракет Лавров критикует США: дух Анкориджа иссяк Армия России продвинулась в Запорожской области, украинские чиновники бегут с севера ДНР, Лавров раскритиковал США за отсутствие мира на Украине — дайджест Life.ru. 4 июня, 21:07 Армия России выбила ВСУ из Комсомольского. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 5 июня: наступление ВС РФ на Краснополье

ВС РФ уничтожили ещё свыше 160 украинских боевиков, а также САУ «Акация», миномёты, израильскую РЛС RADA, пикапы, мотоциклы, микроавтобус, БПЛА и НРТК.

Наступление российских войск в Сумской области продолжается. В Бачевске, Иволжанском и Писаревке идут стрелковые бои. Около Большой Рыбницы с помощью огнемётных систем атакован опорный пункт 21-й бригады ВСУ.

Киевский режим на фоне наступления Армии России укрепляет оборону Краснополья. Сюда перебрасывают дополнительные силы.

Расчёт РСЗО БМ-21 «Град» бригады «Центр» нанёс огневое поражение по опорному пункту ВСУ на Добропольском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 5 июня: освобождено Комсомольское

Армия России освободила Комсомольское (Гуляйпольское). Бойцы группировки «Восток» заняли населённые пункт, находящийся на берегу реки Жеребец у трассы Т0814.

— Дальнейшее продвижение на запад вдоль трассы Т0814 позволит взять Новоселовку, Егоровку и выйти на Омельник. Из последнего села открывается дорога с северо-востока на Орехов — главный укрепрайон украинской обороны в Запорожье, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

ДНР 5 июня: освобождено 85% территории

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных СМИ в Санкт-Петербурге заявил об освобождении территории Донецкой Народной Республики на 85%.

ВС РФ наступают в нескольких районах Донбасса. Украинская администрация Краматорска покинула город, рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.

— Бойцы группировки «Юг», после того как перешли в некоторых местах на западный берег канала Северский Донец – Донбасс, давят в сторону Малиновки и Юрковки, от которых до Краматорска около 10 км, — сообщил Кукушкин.

По его же информации, из Константиновки в Дружковку выведены украинские операторы БПЛА. Другие подразделения ВСУ вытесняются в северную часть города.

Военный аналитик Анатолий Радов заявил об окончательном переходе Нового Шахово под контроль России. Штурмовики наступают в сторону Вольного.

Карта СВО на 5 июня 2026 года

Карта СВО на 5 июня 2026 года. ВС РФ заняли Комсомольское. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Киев в панике из-за российских ракет

Главное управление разведки Украины утверждает, что ВС РФ могут запускать по Украине до 100 баллистических ракет каждый месяц, сохраняя запасы. Как бы Киеву ни хотелось, но Россия продолжает выпуск боеприпасов и для «Искандера», и для С-300. До 60 «Кинжалов» могут выходить с конвейера ежегодно, заявляют в ГУР.

Авторы издания Bloomberg отмечают, что в Киеве стрессовая ситуация из-за возможностей России.

— Украина находится в состоянии стресса, поскольку Россия наращивает производство баллистических ракет и продолжает совершенствовать возможности этого вида вооружений, — говорится в публикации.

Лавров критикует США: дух Анкориджа иссяк

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Киева был шанс прекратить боевые действия после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

— На Аляске было достигнуто очень чёткое понимание на основе конкретного предложения Соединённых Штатов. И если бы Соединённые Штаты свою инициативу продвигали по-настоящему, я думаю, что мы уже давно бы были за столом переговоров и военные действия были бы прекращены, — сообщил телеканалу RT Arabic глава внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, Россия готова вести переговоры с Украиной, но в диалоге нет заинтересованности у нашего противника. Слова Лаврова подтвердил президент Путин.

— Мы, безусловно, готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами, причём на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже, — заявил Владимир Путин.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 4 июня.

Авторы Даниил Черных