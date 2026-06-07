«Каждая пустышка лезет в президенты»: Зеленский накорябал письмо, а Путин объяснил про передышку Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, почему нефть дорогая, санкции не работают, Европу ждёт голодный неурожай, а киевский режим сыпется быстрее, чем ТЦК ловит новых «патриотов». 6 июня, 21:20 Итоги недели: ПМЭФ, иранский тупик Трампа и разорванное письмо Зеленского. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

На уходящей неделе самым ярким событием был, безусловно, ПМЭФ. Даже не столько сам форум, сколько сопутствующая ему информационная шумиха. Каждая пустышка пыталась использовать повод, чтобы напомнить о себе.

Например, Зеленский (или, скорее, его райтеры из «95-го квартала») накорябал письмо, где опять пытался выпросить режим прекращения огня под предлогом «переговоров». Если бы они действительно хотели вести переговоры — они бы их вели. А на самом деле им просто нужна передышка, потому что российская армия уничтожает ВСУ быстрее, чем ТЦК успевают ловить новых «патриотов», и фронт с каждым днём сыпется всё сильнее.

Именно это и ответил на письмо Зеленского президент Путин — что такие примитивные хитрости не прокатят. С цифрами обрисовав реальное плачевное состояние киевского режима. И добавив, что нам нужно долговременное решение, а не передышка.

Одновременно с этим засуетились относительно выбора «переговорщика от Европы» и на Западе. Как раз в эти выходные запланировано совещание Стармера, Мерца и Макрона на этот счёт. Это уже даже не «коалиция желающих», а «совет сбитых лётчиков». При случае Стармера можно спрашивать, перефразируя Шурика: «А что, вас ещё не выгнали с Даунинг-стрит, 10?» Впрочем, у Мерца ситуация не сильно лучше (разве что без украинских проститутов, хотя мы можем и не знать).

Предельно странно. Они же все, включая Зеленского, с утра до вечера вещают нам (и своим согражданам), что «Украина побеждает», «произошёл перелом», «настало время говорить с Россией с позиций силы» и прочее «до краха Путина остались считаные дни». Зеленский вообще заявляет, что они «освобождают территорию быстрее, чем Россия её захватывает» (правда, не может показать на карте, где такое происходит, но кому же верить, если не князю Киевскому?).

Так зачем вам прекращение огня и переговоры? Наоборот, усильте давление! Ещё хрюшка не згынела! Наступайте! На Крым, на Ростов, на Москву, на Констанцу! А, на Констанцу уже? Вот видите! Украина настолько стронг, что у неё есть силы ещё и на агрессию против Румынии. Правильно! Трепещи, Путин! Румыния будет украинской или безлюдной! До последнего ухылянта!

Также Зеленский попытался использовать своё письмо и отказ Путина как обоснование терроризма. Смотрите, какой Путин агрессор, поэтому мы и дальше будем убивать детей и пытаться топить пассажирские суда в море. В последнем морском теракте вообще погибли азербайджанцы, но никто ничего Зеленскому не предъявит, он же демократическая просрочка, второй Черчилль (первый тоже был кровавый убийца).

Они и ПМЭФ пытались испортить своими терактами. Даже что-то подожгли, из-за чего был столб дыма (маленькая Зеля, наверное, прыгала от радости). Но на проведение форума это никак не повлияло.

Как я всегда писал, терроризм — это оружие лузеров. Тех, кто уже проиграл, но никак не может с этим смириться. И терроризм им никогда не помогает, только приводит к бесславному концу.

Из других новостей: Трамп по-прежнему рассказывает, что он «как никогда близок к сделке по Ирану». И, тоже по-прежнему, ничего подобного даже близко нет в реальности. Где вот эти рассказы «обещали смену режима за три дня, а уже третий месяц боятся высадиться на побережье»? Ведь реально, потужная американская армия просто боится наземной высадки, потому что знает, что потерпит поражение. Это очевидно любому, кто не поражён мозговым слизнем либерализма.

Им страшно, они ничего не могут, кроме бомбёжек. Но и бомбить они тоже больше не могут, потому что потратили все дальнобойные ракеты. Трамп может только постить сгенерённые нейросетями картинки себя, грозно сдвинувшего бровки. Сик транзит Пакс Американа.

На этом фоне особенно смешно выглядят статьи штатных пропагандистов в «Вашингтон пост», где платные писаки распинаются, что раз Трамп застрял в Иране, то самое время ему вмешаться на Украине и «вынудить Путина к миру». Иранцев он, получается, вынудить не может, а русских с какого-то перепугу должно получиться. С какого? Он будет грозить, что передаст киевскому режиму ракеты, которых у него нет?

В то же время другое крыло глобалистов, возглавляемое Нарко Рубио, призывает: «А давайте нападём ещё и на Кубу, чтобы точно завязнуть, как корова в бомболюке». Я давно говорю, что «глобалист = идиот». Так что это вряд ли можно назвать новостью.

В целом ситуация развивается позитивно. США связаны в Иране, Европа беспомощна (а к осени её, по всей видимости, ждёт неурожай и подорожание еды), нефть дорогая, санкции не работают, ВС РФ наступают на всём протяжении фронта. Можно и нужно продолжать систематически додавливать нацистов.

Как процитировал Магомеда Нурбагандова наш президент, «Работайте, братья!».

Авторы Александр Роджерс