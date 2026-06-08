Один «Орешник» против 500 целей: чем ответит Белоруссия, если Украина начнёт войну Оглавление Противоречивые заявления Украины: угрозы лично Лукашенко Реакция Александра Лукашенко Чем ответит Белоруссия: техника и личный состав ВС РФ Ядерное оружие и «Орешник»: Белоруссия под защитой Москвы Украина пытается всячески спровоцировать Белоруссию на военный конфликт. Минск спокойно реагирует на заявления из Киева, но в случае чего даст мощный ответ. Life.ru выяснил, в каком состоянии находится армия Белоруссии в 2026 году. 7 июня, 22:15 Белоруссия сможет ответить ядерным оружием на любые нападки. Обложка © ChatGPT

Противоречивые заявления Украины: угрозы лично Лукашенко

Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что Москва давит на Минск в вопросе Украины. Якобы войска Белоруссии могут быть задействованы в специальной военной операции. Также есть вероятность, что ВС РФ опять зайдут в Киевскую и Черниговскую область с северной границы.

— У нас есть возможность для усиления, есть возможность и превентивно работать <...> в отношении фактического руководства Белоруссии, которое должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, — угрожает Зеленский.

В ответ на возможный ввод войск с территории Белоруссии у Украины уже якобы есть цели в соседней стране.

— Первые 500 целей уже на карандаше, — заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что в случае необходимости Украина готова уничтожить ключевые объекты.

— Предупреждаем: прежде чем что-то делать, надо подумать о последствиях, в том числе личных, — сказал Подоляк.

Примечательно, что заявления политиков противоречат информации военных. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что на украинско-белорусской границе не фиксируется наращивания войск, но киевский режим продолжает строить фортификационные сооружения.

— Это касается и инженерного укрепления непосредственно линии границы, и наращивания минно-взрывных заграждений, которые осуществляют подразделения ВСУ на наиболее угрожаемых направлениях, чтобы исключить свободный проезд технических средств, если такие будут использоваться с территории Белоруссии как подразделениями Армии России, так и подразделениями армии Белоруссии, — рассказал Демченко.

Реакция Александра Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается не отвечать на нелепые выпады южного соседа. Мало того, он сообщил, что пытается понять Владимира Зеленского.

— Идёт война, идёт жуткое давление. Пережить это не так просто. Ну, и там, может быть, что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул и прочее произошло, и он начинает делать это заявление, — предположил Лукашенко во время саммита ЕАЭС в Астане.

Кроме того, белорусский лидер заявил о готовности ответить на возможную агрессию одним ударом. Цель у военных Белоруссии уже обозначена. При этом он уже предлагал личную встречу Владимиру Зеленскому для решения проблемы.

— Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель — очень серьёзная с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это ж они тоже понимают, — сказал президент РБ.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин считает, что есть большая вероятность развязывания конфликта против Минска и Москвы.

— Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высок, — сообщил Хренин.

Глава оборонного ведомства отметил активность членов НАТО. Как раз в Североатлантический альянс и собирается Украина. Похоже, что ей отведена роль провокатора на Белорусском направлении.

Чем ответит Белоруссия: техника и личный состав ВС РФ

Вооружённые силы Республики Белоруссия — 63 тысячи человек. Основными поставщиками техники и вооружения являются Россия и Китай, также работают на армию и местные предприятия.

Личный состав ВС РБ. Инфографика © Life.ru

Основным стрелковым оружием остаётся автомат Калашникова, но в ВС РБ поступают и собственные VSK-100 и SMAR-100BPM. Разработали белорусские инженеры реактивный одноразовый гранатомётный комплекс. Он получил название «Сапфир».

В Сухопутных войсках на вооружении стоят танки Т-72 различных модификаций, советские БМП. Армия Белоруссии пополняется собственными БТР Volat V2, а также российскими БТР-82А. На вооружении стоят бронемашины производства России, Китая и Белоруссии.

Танки и артиллерия Белоруссии. Инфографика © Life.ru

Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны имеют в запасе истребители МиГ-29, Су-27, Су-30, а также штурмовик Су-25. Транспортная авиация представлена Ил-76 и Ан-26. В вертолётный парк входят Ми-8, Ми-26, Ми-24 и Ми-35.

Авиация Белоруссии. Инфографика © Life.ru

Белорусское небо прикрывают российские ЗРК С-400, С-300, «Бук», «Тор» и «Оса».

Своего флота Белоруссия не имеет, так как у страны нет выхода к морю.

Ядерное оружие и «Орешник»: Белоруссия под защитой Москвы

С 2023 года Белоруссия обладает ядерным оружием. Это стало возможным благодаря договорённостям президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина. В итоге РБ получила тактическое ядерное оружие, но фактически им управляет Российская Федерация.

— Я сюда ввёз ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввёз». Ввезли, — заявил Лукашенко в декабре 2024 года.

В 2025 году у Минска появился «Орешник». Им также занимаются российские военные.

— Чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии, — предупредил Александр Лукашенко.

Авторы Даниил Черных