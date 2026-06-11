Военкор Коц допустил снятие запретов на удары западным оружием по всей РФ

Ракетный удар по Чебоксарам, по мнению военного корреспондента Александра Коца, может свидетельствовать о расширении правил применения западного вооружения Украиной. Он допустил, что Киеву могли разрешить атаковать любые цели на территории России. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отдельное внимание он обратил на возможные характеристики ракеты «Фламинго», которую связывают с атакой. По его словам, дальность полёта такого вооружения может достигать около трёх тысяч километров, что теоретически расширяет зону поражения до глубины российской территории.

«Судя по всему, Киеву дали «зелёный свет» на применение любых видов оружия по любым объектам на российской территории. Надо чётко осознать, что тыловых районов больше нет», — отметил он.

Напомним, что утром 10 июня в Чебоксарах был зафиксирован ракетный удар, в результате которого пострадали мирные жители. Травмы получили три человека. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.