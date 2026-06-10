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10 июня, 08:42

Генерал Попов предположил, откуда ВСУ могли запустить ракеты по Чебоксарам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / amine chakour

Вооружённые силы Украины могли произвести атаку ракетами «Фламинго» по Чебоксарам со стороны Николаева или подконтрольной Киеву части Херсона. Об этом в интервью aif.ru предположил заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, дроны обычно выходят на перешеек в районе Геническа, дальше летят по косе вдоль Азовского моря и затем на юг. Так можно долететь до Поволжья. Ракеты идут на малых высотах.

Также ВСУ пытаются перегрузить российскую ПВО, используя дроны малой и средней дальности.

«А потом под шумок они пытаются запускать эти БПЛА дальнего действия, в том числе «Фламинго»», — сказал Попов.

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Ранним утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетному удару. Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что сейчас специалисты выясняют, сколько человек пострадало и насколько серьёзно повреждена инфраструктура. В городе ввели режим ракетной опасности. Жителей попросили временно не водить детей в школьные лагеря и детские сады. В результате атаки пострадали мирные жители.

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Наталья Афонина
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