В Чебоксарах приостановили работу детсадов и лагерей из-за ракетной опасности

В Чебоксарах ввели режим ракетной опасности, что привело к мерам в социальной сфере. Руководитель города Станислав Трофимов обратился к местным жителям с настоятельной просьбой временно не приводить ребят в пришкольные лагеря и дошкольные учреждения.

Функционирование указанных организаций полностью приостановлено до особого распоряжения. Доступ на школьные территории строго запрещен в целях обеспечения защиты несовершеннолетних.

«В связи с объявленной ракетной опасностью убедительно просим вас воздержаться от привода детей в пришкольные лагеря и детские сады до особого распоряжения. Сохраняйте спокойствие, ситуация находится под контролем. Оставайтесь в безопасном месте, следуйте инструкциям экстренных служб», — прокомментировал ситуацию градоначальник в своем канале.

Местные власти подчеркивают, что принятые ограничения носят временный характер. Подобные действия направлены исключительно на предотвращение рисков для здоровья и жизни воспитанников.

После снятия угрозы все площадки вернутся к привычному расписанию. Информацию о возобновлении штатной работы администрация города доведет до сведения граждан через официальные ресурсы и классных руководителей.

«После полной отмены опасности лагеря возобновят работу в штатном режиме и примут детей. О времени открытия будет сообщено дополнительно через наши официальные каналы и классных руководителей», — пообещал мэр.

Напомним, ранним утром 10 июня ракетному удару подверглись Чебоксары. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Они оценивают состояние зданий и коммуникаций.